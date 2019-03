Weltweit haben Schüler am Freitag für mehr Klimaschutz demonstriert. In mehreren Städten in Sachsen-Anhalt, hier in Halle, haben sich insgesamt mehr als 2.000 Schüler an den Protesten beteiligt. Deutschlandweit haben Zehntausende für mehr Klimaschutz demonstriert. Bildrechte: MDR/Martin Paul