Die Landesstraßenbaubehörde, die dem Verkehrsministerium zugeordnet ist, ist für den Bau von Radwegen entlang von Bundes- und Landesstraßen zuständig. Die Mittel für den Radwege-Ausbau an Bundes- und Landesstraßen wurden im Vergleich zum Jahr 2016 versiebenfacht, auf insgesamt etwa sieben Millionen Euro für das Jahr 2018 sowie für dieses Jahr. 2017 sind für solche Radwege nach Angaben des Verkehrsministeriums etwa sechs Millionen Euro ausgegeben worden, 2018 waren es 5,7 Millionen Euro. Radwege an Bundesstraßen werden dabei durch Bundesmittel, Radwege an Landesstraßen durch Mittel vom Land finanziert.

2018 sind etwa 340.000 Euro in touristische Radwege in Dessau gesteckt worden. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Auch in touristische Radwege, sogenannte Radrouten der Klassen, ist investiert worden. Im Rahmen eines Förderprogramms zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur seien von 2016 bis 2018 insgesamt 2,6 Millionen Euro geflossen, teilte das Verkehrsministerium auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Vier Radwege haben demnach profitiert: der Elberadweg, der Elbe-Havel-Radweg, der Europaradweg R1 und touristische Radwege in Dessau-Roßlau. Aber eine umfassende Übersicht aller Investitionen in touristische Radwege liege nicht vor. Denn für die Wartung dieser Strecken seien unterschiedliche Träger verantwortlich.

Der ADFC Sachsen-Anhalt kritisiert, dass die meisten der 18 touristischen Radwege im Land in einem schlechten baulichen Zustand seien. So hat der Elberadweg seine jahrelange Spitzenposition als beliebtester Fernradweg Deutschlands in diesem Jahr an den Weser-Radweg abgeben müssen. Der ADFC fordert daher mehr Investitionen.

Von 2010 bis 2018 sind laut Verkehrsministerium an Bundes- und Landesstraßen insgesamt etwa 180 Kilometer neue Radwege entstanden. Im Durchschnitt sind somit pro Jahr etwa 22,5 Kilometer neu gebaut worden. Die Radwege hätten dadurch Ende 2018 eine Gesamtlänge von mehr als 1.300 Kilometern erreicht.

Für den Radwege-Bau sind unterschiedliche Akteure zuständig. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Wege an Landes- und Bundesstraßen erfassen nicht das gesamte Radwegenetz in Sachsen-Anhalt. Radwege innerorts werden hier zum Beispiel nicht mitgezählt, ebenso wenig beispielsweise Radwege an Gemeindestraßen. Denn für deren Bau sind andere Akteure zuständig – und nicht die Landesstraßenbaubehörde.



Das Verkehrsministerium kann noch keine verlässliche Angabe machen, wie viele Kilometer neue Radwege an Landes- und Bundesstraßen in diesem Jahr hinzukommen. Zwar werde jährlich ein Bauprogramm aufgestellt, doch Baumaßnahmen könnten sich aus unterschiedlichen Gründen verzögern oder gar nicht umgesetzt werden. Aber die Landesregierung wolle den Radwegebau forcieren. "Deshalb wird angestrebt, deutlich mehr an Radwegen neu zu bauen und zu sanieren als in den letzten Jahren", so das Verkehrsministerium.

Die Koalition will erreichen, dass mehr Wege mit dem Rad zurückgelegt werden – insbesondere in den Städten. 2017 lag der Radverkehrsanteil laut der Studie "Mobilität in Deutschland" in Sachsen-Anhalt bei elf Prozent. Das heißt, elf Prozent aller Wege sind mit dem Fahrrad zurückgelegt worden. Auch im Bundesdurchschnitt lag der Anteil des Radverkehrs bei elf Prozent. Sachsen dagegen kam lediglich auf acht Prozent, Thüringen nur auf sechs Prozent.