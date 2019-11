Nach der Causa Wendt CDU-Flügel fordert Ende der Kenia-Koalition

Stahlknecht habe unprofessionell und unüberlegt gehandelt, heißt es von den Kritikern. Bildrechte: dpa

Von deutlich mehr CDU-Mitgliedern stammt die Kritik an Innenminister Stahlknecht. Hier heißt es, er habe übereilt, unüberlegt und unprofessionell gehandelt. Seine Offerte an Wendt sei ohne politische Analyse erfolgt. Stimmen in der Parteibasis sprechen davon, dass Stahlknecht als Minister versagt habe. Vor allem aber tauge er nicht mehr als zukünftiger Spitzenkandidat und möglicher Ministerpräsident.



Am Freitag kommen Spitzenkräfte der CDU von Landesebene und aus den Landkreisen zusammen. Auf einer Sondersitzung wird es voraussichtlich um Stahlknechts Zukunft in der Partei gehen.



Auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) steht in der Kritik. Es sei nämlich davon auszugehen, dass der Ministerpräsident an der Personalie Wendt beteiligt gewesen sei und auch frühzeitig an dieser mitgewirkt habe.