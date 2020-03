Ein Beschwerdebrief

Wie es nach dem Beratungsgespräch weitergeht, hänge ganz davon ab, was die betroffene Person sich wünsche. Oft schreibe "Entknoten" einen Beschwerdebrief an die diskriminierende Stelle.

In dem Brief könnten die Ratsuchende noch einmal aus ihrer Perspektive deutlich machen, was passiert sei. Manchmal würden in dem Brief aber auch bestimmte Dinge eingefordert – beispielsweise, die Diskriminierung zukünftig zu unterlassen.

Keine Entschuldigung

Meist, erklären, die Beraterinnen, gehe es den Menschen nur um eine Entschuldigung. Sie wollten sichergehen, dass niemand anderes das durchmachen müsse, was ihnen geschehen ist.

Es geht gar nicht um eine Anklage. Meist machen sie sich sogar Sorgen, dass wegen ihrer Beschwerde jemand den Job verliert. Rassismus-Beraterin über Betroffene von Rassismus

Das sei jedoch noch nie passiert. In den meisten Fällen geschehe erst einmal lange nichts. Man müsse dran bleiben, nachhaken, bis etwas passiere. Im letzten Jahr sei unter den etwa 60 Fällen trotzdem nur ein einziger gewesen, in dem die diskriminierende Stelle sich für die Diskriminierung ehrlich entschuldigt habe. "Meist kommt das eher so von unten, etwa: 'Es tut uns leid, dass Sie sich diskriminiert gefühlt haben.'"

Die Täter, so die Beraterinnen, schieben die Schuld meist auf die Opfer und wehren ab: "Es heißt dann meist: 'Das war nicht so gemeint' oder 'Warum ist die Person so empfindlich'." Das sei nach außen hin meist die einzige Reaktion auf die Briefe. Das heiße aber nicht, dass tatsächlich nichts geschehe: "Häufig wird eine offizielle Entschuldigung als Schuldeingeständnis gesehen, deswegen bleibt man nach außen hin lieber still. Innerhalb der Institutionen wird das aber durchaus besprochen."

Diskriminierung in der Nachbarschaft

Überall in der Beratungsstelle in Magdeburg finden sich ermutigende Botschaften für Betroffene von Rassismus. Bildrechte: MDR/Alisa Sonntag Mit welchen Sorgen wenden Betroffene sich an "Entknoten"? Die Beraterinnen erzählen von einer jungen Familie mit einem Kind, mit der eine Nachbarin offenbar ein Problem hatte. Weil die Familie angeblich zu laut war, habe die Nachbarin regelmäßig die Polizei gerufen und sich sogar bei der Wohnungsgenossenschaft beschwert. Bei einem Vermittlungsgespräch mit den Frauen von "Entknoten" habe die Wohnungsgenossenschaft keine neutrale Position eingenommen, sondern von Anfang an die Nachbarin unterstützt.



Die Situation habe sich erst verbessert, als die anderen Nachbarn befragt wurden – und sich einig waren, dass die Familie kein bisschen lauter sei als andere Hausbewohner. "Sonst enden solche Fälle meist so, dass die Diskriminierten wegziehen", sagt eine der Beraterinnen.

"Wir geben keine Pakete an Ausländer"

Sie erzählt außerdem von einem Betroffenen, der an einer Paketstation sein Paket nicht abholen durfte. Der Mann habe alle nötigen Papiere dabei gehabt – nur sei sein Pass eben kein deutscher gewesen. Er habe sein Paket nicht bekommen. Die Begründung: "Wir geben keine Pakete an Ausländer."

Erst, als eine der Beraterinnen den Mann am nächsten Tag in den Paketshop begleitete, habe er sein Paket abholen dürfen: "Wir waren zu zweit, ich habe extra laut gesprochen, damit alle im Raum mitbekommen, was passiert ist. Wahrscheinlich haben die sich dann nicht mehr getraut, uns abzuweisen." Der Fall sei der einzige 2019 gewesen, in dem es eine ehrlich Entschuldigung gegeben habe. Allerdings nicht von den Mitarbeitern im Laden. Sondern von der Paket-Zentrale, an die "Entknoten" sich gewendet hatte.

Ein Teil der Lösung

Wenn ein Ratsuchender zum Gespräch in die Beratungsstelle kommt, hängen die Beraterinnen von "Entknoten" ein Schild an die Tür. Bildrechte: MDR/Alisa Sonntag Sich täglich mit Rassismus zu beschäftigen, zuzuhören, zu unterstützen, das ist anstrengend, erzählt eine der Beraterinnen. Sie ist schwarz und macht selbst immer wieder Erfahrungen mit Rassismus: "Ich glaube schon, dass die Arbeit für mich deswegen noch einmal belastender ist als für meine weiße Kollegin." Für sie sei es jedoch auch schön, zu wissen, dass sie mit ihren Erfahrungen nicht allein sei – genau wie für die Ratsuchenden: "Das nimmt ein Stück der Last und schafft Verbundenheit", sagt sie.



Gleichzeitig tue es gut, zu wissen, dass der eigene Job Teil der Lösung sei. Die andere Beraterin erzählt, sie sei schon vor ihrer Arbeit in der Beratungsstelle jahrelang für LAMSA aktiv gewesen und habe immer wieder sehen müssen, wie ihre Freunde und Kollegen rassistische Diskriminierung erfahren hätten.

Wir waren das, was im Beratungsangebot in Sachsen-Anhalt noch gefehlt hat. Eine Rassismusberaterin über die Beratungsstelle "Entknoten"

Damals habe es für sie keine spezielle Anlaufstelle gegeben. Die Antidiskriminierungsstelle des Landes habe es noch nicht gegeben, Opferberatungsstellen waren und sind nur im Falle eines körperlichen Angriffs zuständig. "Jetzt mit den Jahren sieht man: Unser Angebot wird gut angenommen. Wir können für Betroffene konkret etwas verändern." Das sei ein gutes Gefühl.

Der Weg ist noch lang