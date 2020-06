"Schwarze Leben zählen": Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd ist dieser Grundsatz in vielen Ländern der Welt wieder häufig zu sehen. Das Archivbild entstand in den USA. Bildrechte: IMAGO

Der hallesche Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby (SPD) erwartet angesichts rassistischer Vorfälle in den USA auch in Sachsen-Anhalt einen "Aufschrei der Anständigen". Diaby sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag, die Gesellschaft dürfe nicht weiter die Augen vor Rassismus verschließen. Auch im Alltag müsse ein "Stoppschild" gezeigt werden, wenn Menschen bei Sportveranstaltungen oder Firmenfeiern rassistisch angegangen würden.

"Rassismus ist kein amerikanisches Problem", sagte Diaby mit Verweis auf den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA. Zugleich betonte er, dass es in Deutschland keine Polizeigewalt wie in den USA gebe. Die Verhältnisse in den USA könne man nicht mit denen in Deutschland gleichsetzen. Trotzdem müssten sich auch die Menschen in Deutschland und Sachsen-Anhalt überlegen, wie sie Rassismus entgegen treten. "Wir müssen dafür sensibilisieren, dass das überall passieren kann", sagte Diaby. Rassistische Äußerungen seien die Vorstufe zur Gewalt.

Je mehr wir für politische Bildung und für Medienbildung tun, desto mehr können wir gegen Rassismus tun. Karamba Diaby, SPD Bundestagsabgeordneter aus Halle