In Sachsen-Anhalt hat es am Dienstag Razzien gegen mutmaßliche Rechtsextremisten gegeben. Die Landespolizei war mit 50 Einsatzkräften in fünf Objekten in Köthen und Gardelegen im Einsatz. Sechs Personen stehen laut Bundesanwaltschaft im Verdacht, 2018 die kriminelle Vereinigung "Sturmbrigade" gegründet zu haben. Diese soll eine Untergruppe der sogenannten "Wolfsbrigade" sein, die ihre Ziele mit Waffengewalt durchsetzen will.