Nach den gescheiterten Sondierungen für eine Jamaika-Koalition hat sich Sachsen-Anhalts CDU-Landeschef Thomas Webel indirekt für eine Große Koalition mit der SPD ausgesprochen. Mit Blick auf mögliche Neuwahlen mit "unsicherem Ausgang" sagte Webel, es sei besser, wenn die SPD noch einmal in sich gehe und von ihrer starren Linie abrücke.

Webel verwies bei MDR SACHSEN-ANHALT darauf, dass Union und SPD sowohl zwischen 2005 und 2009 sowie in den vergangenen vier Jahren viel erreicht hätten. "So erfolglos waren die Großen Koalitonen nicht", sagte er. Sie hätten sowohl die Finanzkrise als auch die Migrationsfrage gelöst.

Thomas Webel rät der SPD, die starre Linie in Sachen Regierungsbildung noch einmal zu überdenken.

Zu einer Minderheitsregierung sagte Webel, damit habe man in Sachsen-Anhalt negative Erfahrungen gemacht. Die SPD-geführte Minderheitsregierung habe zu acht Jahren Stillstand geführt.

Während die CDU skeptisch ist, hat sich Sachsen-Anhalts SPD-Landeschef Burkhard Lischka für Neuwahlen ausgesprochen. Das sei der richtige Schritte. Lischka sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er könne sich keine andere Situation vorstellen, in der es zu einer stabilen Regierungsbildung für die nächsten vier Jahre komme.

"Alle haben eine gemeinsame Verantwortung, dass dieses Land jetzt nicht in einen Dauerzustand der Schockstarre kommt. Und da sehe ich nur Neuwahlen, um zu einer stabilen Regierungsbildung zu kommen", sagte er. Verantwortung müsse nicht unbedingt bedeuten, dass man einfach die Große Koalition fortsetze. "Das würde ja ausblenden, dass Union und SPD vor acht Wochen bei der Bundestagswahl dramatisch verloren haben."

Bis es im neuen Jahr zu Neuwahlen komme, müsse die geschäftsführende Bundesregierung in der Lage sein, handlungsfähig zu bleiben und Positionen zu vertreten. Es gebe große Probleme auf der Welt und in Europa, so Lischka. Zur Zukunft von Bundeskanzlerin Merkel (CDU) sagte Lischka, das sei der Anfang vom Ende der Ära Merkel. Die Sondierungsgespräche seien auch daran gescheitert, dass Merkel "offensichtlich nicht mehr die Autorität hat, die verschiedenen Enden zusammenzuführen." Der Regierungsstil des Wegmoderierens funktioniere im Augenblick nicht mehr. Es sei Führung gefragt – und die gehöre nicht zu den Qualitäten von Angela Merkel.