Diskussion um Staatssekretärs-Posten Deutliche Worte nach Absage der Personalie Wendt

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister, der SPD-Politiker Armin Willingmann, findet dazu deutliche Worte. "Sachsen-Anhalt braucht derartige Fachkräfte sicherlich nicht", sagte er MDR SACHSEN-ANHALT im Interview. "Wenn die Äußerungen so gefallen sind, dann disqualifizieren sie diesen Kandidaten ohne jede Einschränkung." Er sei überrascht, dass man auf die Personalie Wendt überhaupt habe kommen können. "Es gab ja hinreichend Warnung, nachdem der Name bekanntgegeben worden war."

Auch Sebastian Striegel, Innenpolitischer Sprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen im Landtag, begrüßte die Entscheidung. "Ich finde, das ist staatspolitisch die einzig richtige Entscheidung", sagte dem MDR. Es gehe darum, die Interessen Sachsen-Anhalts im Blick zu halten. Wendt habe jahrelang in Nordrhein-Westfalen unrechtmäßig Geld bezogen und gegen ihn laufe immer noch ein Disziplinarverfahren.

Auch die Äußerungen Wendts in den sozialen Netzwerken zeige, "dass er charakterlich ungeeignet ist für diese Position." Striegel fügte hinzu: "Jemand, der im Anschluss einer solchen Entscheidung auch noch anfängt, Verschwörungstheorien zu verbreiten, der ist ganz sicher kein geeigneter Kandidat für einen Staatssekretärsposten.

Wendt selbst kommentierte in einer ersten Reaktion am Sonntagabend auf Facebook: "Als Konservativer hat man in unserem Land leider immer weniger Gestaltungsmöglichkeiten." Die Linke werde sich als Sieger fühlen. "Der einzige Sieger dieses skandalösen Vorganges ist die AfD, das hätte ich gerne verhindert."