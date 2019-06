André Schröder wird 1969 in Sangerhausen geboren. An der Universität in Leipzig macht er seinen Magister in Philosophie und Politik. 1996 beginnt sein Aufstieg in Sachsen-Anhalts CDU. Der Sangerhäuser wird zunächst Referent der Landtagsfraktion. Von 2002 bis 2008 sitzt er das erste Mal im Landtag in Magdeburg. Danach folgt der nächste Karriereschritt: Schröder wird Staatssekretär im Landes-Verkehrsministerium.



2011 wird er mit dem Ministerpräsidenten-Wechsel von Böhmer zu Haseloff Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. Er führt sie für fünf Jahre. Zu diesem Zeitpunkt wird André Schröder schon als Kronprinz gehandelt.



Der logische nächste Schritt: Im April 2016 wird der heute 50-Jährige Finanzminister. Danach endet sein Aufstieg. Den ersten Skandal gibt es im Oktober 2017. Schröder nimmt seine Büroleiterin mit auf eine Dienstreise nach New York. Ein gemeinsames Foto macht unter den Abgeordneten die Runde. Außerdem gibt es Kritik daran, dass es Business-Class-Flüge in die USA waren. Schröder tauscht seine Büroleiterin danach aus.



Kurze Zeit später gerät die Nord/LB, an der Sachsen-Anhalt beteiligt ist, in eine schwere Krise. Das Land muss für die Rettung rund 200 Millionen Euro bereitstellen. Anfang dieses Jahres wird die Kritik an Schröders Krisen-Management lauter. Einerseits geht es um die Frage, wie Sachsen-Anhalt das Geld aufbringen soll. Andererseits wird der CDU-Politiker für seine Informationspolitik scharf kritisiert.



Hinzu kommt, dass die Planungen für den Doppelhaushalt für die kommenden zwei Jahre unstrukturiert laufen. Der Druck auf Schröder wächst: nicht nur von Seiten der Opposition und des Landesrechnungshofes. Auch in der CDU werden die kritischen Stimmen lauter.

Steckbrief von der Landtagswahl 2016 Bildrechte: Anja Grothe