Lischka sagte, es sei fair diskutiert worden und er sei stolz auf seine Partei. Er glaube, dass dies eine Sternstunde der innerparteilichen Demokratie gewesen sei. Jetzt fange aus seiner Sicht die eigentliche Arbeit an. Der SPD-Chef von Sachsen-Anhalt forderte seine Genossen auf, glaubwürdig zu regieren und sich als Partei noch größere Ziele vorzunehmen. Es müsse nun darum gehen, wohin sich Deutschland in den kommenden 10 bis 20 Jahren entwickeln soll. Es gehe um soziale Gerechtigkeit und um Stabilität in Deutschland und Europa, so Lischka.