Reaktionen auf SPD-Entscheidung Haseloff: "Ein wichtiger Schritt"

Der Beschluss des SPD-Parteitages ist nach Ansicht von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ein wichtiger Schritt hin zur Bildung einer stabilen Regierung auf Bundesebene. Die Entscheidung sei "gerade auch wichtig für die ostdeutschen Länder, um eine weitere positive Entwicklung voranzutreiben", sagte er am Sonntag. Deshalb müsse jetzt weiter konsequent von allen drei Parteien die staatspolitische Verantwortung wahrgenommen werden.

Sachsen-Anhalts SPD-Chef Burkhard Lischka sieht den Ausgang des Bundesparteitags als Ansporn für seine Partei. Es sei gut, wenn auf dem Weg zu einer möglichen neuen Bundesregierung jetzt mit der Union weiter verhandelt werde, sagte er am Sonntag in Magdeburg. "Beim Fußball verlässt man auch nicht vor der 90. Minute das Spielfeld. Vor allem dann nicht, wenn man in der ersten Halbzeit, nämlich den Sondierungen, vieles erreichen konnte", sagte Lischka.