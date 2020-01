Das Volksbegehren gegen Lehrermangel sammelt seit Mittwoch Unterschriften. Die Organisatoren des Volksbegehrens werfen dem Bildungsministerium vor, weiterhin zu wenig gegen den Lehrermangel zu tun. Der Sprecher des Bündnisses "Den Mangel beenden", Thomas Jaeger, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, auf Bewerbungen von potentiellen Lehrern und Schulsozialarbeitern werde zu spät reagiert. Das Landesschulamt müsse eine Taskforce einrichten und Bewerbungen auch mal am Wochenende abarbeiten. So kenne man es auch aus der freien Wirtschaft. Ausschreibungen brächten nichts, wenn sie in irgendeinem Büro landeten.

163.000 Unterschriften sind nötig. Bildrechte: MDR/André Damm Das Volksbegehren gegen Lehrermangel war am Dienstag offiziell gestartet worden. Von Mittwoch an können dann auch tatsächlich gültige Unterschriften gesammelt werden. Konkret werden gut 163.000 Unterstützer gebraucht.



Gelingt das, kommt der Gesetzentwurf des Bündnisses gegen Lehrermangel in den Landtag. Darin wird eine Vorgabe gefordert, wie viele Lehrer es pro Schüler geben muss.

Tullner sieht Lehr-Qualität gefährdet

Landesbildungsminister Marco Tullner (CDU) erneuerte seine Kritik an dem Volksbegehren, das gesetzliche Vorgaben fordert, wie viele Lehrer es pro Schüler geben muss. Tullner sagte MDR SACHSEN-ANHALT, habe die Initiative Erfolg, müsse er mit den Anforderungen an neue Lehrer heruntergehen. Es nütze nichts, wenn am Ende jemand vor der Klasse stehe, die Kinder aber nichts lernten. Man müsse die Qualität im Blick behalten. Das sehe er bei der Initiative nicht.