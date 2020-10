Nachdem das Volksbegehren für mehr Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt nicht erfolgreich war, will die Regierung zu einem "Schulfrieden" kommen. Erreicht werden soll dieser über einen moderierten Dialog. Ministerpräsident Reiner Haseloff und Bildungsminister Marco Tullner (beide CDU) erklärten am Donnerstag, Ziel sei ein gesellschaftlicher Konsens darüber, wie Schule in den kommenden Jahren gestaltet werden soll.