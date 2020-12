Mit eindringlichen Worten verteidigte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag die bevorstehenden Einschränkungen für Sachsen-Anhalt. Das Land geht ab Mittwoch in einen harten Shutdown . Die Infektionszahlen, sagte Haseloff, müssten auf ein "beherrschbares Niveau" gesenkt werden.

Ziel des Shutdowns sei, die Kontakte zu senken, um zum Fest niemanden anzustecken. Aktuell gibt es rund 6.800 bekannte aktiv Infizierte im Land, 290 Menschen sind verstorben. "Wir müssen davon ausgehen, dass diese Zahlen in den kommenden Tagen weiter steigen." Das Handeln jetzt entscheide darüber, wie die Pandemie-Lage in fünf Tagen, ebenso im Januar aussehe.

Aus der Oppositon kamen konträre Reaktionen. Die Linke begrüßte den Schritt in den Shutdown, übte darüber hinaus Kritik am bisherigen Sonderweg, den Sachsen-Anhalts Landesregierung lange vertreten hat. Fraktionsvorsitzende Eva von Angern sagte, es sei richtig mit dem Bund und den anderen Ländern im Einklang zu handeln. "Niemand braucht die Lyrik des Sachsen-Anhalt-Weges." Sie versicherte, die Fraktion der Linken trage die Entscheidungen zum harten Shutdown mit. Zugleich machte sie deutlich, dass diese Debatte keine Beteiligung durch das Landesparlament ersetze.

Weiterhin verwies sie auf Belastungen für Kinder und Jugendliche, die so gering wie möglich zu halten seien. Gerade in einer Gruppe wie dieser sei das notwendig, wo es aus Angst um ihre Omas und Opas eine hohe Akzeptanz für die Maßnahmen gebe.

Kritik, nicht früher härtere Maßnahmen ergriffen zu haben, wie sie aus der Linken-Fraktion kam, wies Haseloff im Zuge der Fragerunde zur Regierungserklärung zurück. Die Beschränkungen aus November bezeichnete er als "angemessen". In zwei Drittel der Kreise und kreisfreien Städte habe zu dem Zeitpunkt noch eine 7-Tage-Inzidenz von weniger als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern gelegen. Seither habe sich dieser Wert verdreifacht, was die neu beschlossenen Maßnahmen nun notwendig machten.

Der harte Shutdown ist unumgänglich. Niemand will ihn. Keine und keiner, der heute politisch in der Verantwortung steht, macht das gerne.

CDU, Grüne und SPD als Regierungsfraktionen stützten Haseloffs Kurs und flankierten seine Regierungserklärung. SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Pähle sagte, es gehe um "eine schweriegende Richtungsentscheidung", die dem Bürger viel abverlange." Umso wichtiger sei das Signal vom Bund zu weiteren Überbrückungshilfen. Mit Haseloff zeigte sich Pähle einig, mit diesen Maßnahmen das Gesundheitsystem zu entlasten. "Wir können nicht mit ansehen, dass das Gesundheitssystem an seine Grenzen stößt." Haseloff hatte betont, dass es dabei nicht nur um die Zahl der Intensivbetten , sondern zuvorderst mögliche personelle Engpässe in den Kliniken zu vermeiden.

Von den Grünen sagte Cornelia Lüddemann, der harte Shutdown sei "unumgänglich". Und: "Niemand will ihn. Keine und keiner, der heute politisch in der Verantwortung steht, macht das gerne." Wegen zu vieler unvorsichtiger sozialer Kontakte bleibe jedoch nichts anderes übrig, sagte die Fraktionsvorsitzende weiter. CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt pflichtete bei, Weihnachten müsse in diesem Jahr anders gefeiert werden: "Der Sachsen-Anhalt-Weg ist in weite Ferne gerückt."