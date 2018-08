Oliver Kirchner (AfD) Bildrechte: IMAGO Die Regierungserklärung von Holger Stahlknecht habe ihn nachdenklich gemacht – und zwar im negativen Sinne, kritisierte Oppositionsführer Oliver Kirchner von der AfD. Sie habe eine ganze Reihe von Absichtserklärungen enthalten. Kirchner rief Stahlknecht auf, sich seiner Verantwortung zu stellen. "Sie haben das Heft des Handels doch in der Hand", sagte Kirchner. Der Fraktionsvorsitzende der AfD forderte weiter, Stahlknecht müsse alles tun, um Straftaten zu verhindern und Präventionsarbeit zu leisten. Dass der Innenminister die Bedeutung der Feuerwehren erwähnt habe, sei zwar gut und richtig, so Kirchner. "Es steht aber nicht allzu gut um die Ausstattung der Feuerwehren." Auch da brauche es Verbesserungen von Seiten der Landesregierung, forderte Kirchner.

Rüdiger Erben (SPD) Bildrechte: IMAGO Heimat – das ist nicht nur ein Ort, sondern auch ein Gefühl, meinte der SPD-Innenexperte Rüdiger Erben als Reaktion auf die Regierungserklärung von Holger Stahlknecht. Ohne Heimat sei Demokratie nicht möglich. "In der Heimat wachsen Demokraten heran", sagte Erben. Er verwies zugleich aber auch auf Probleme in Sachsen-Anhalt: So sinke zwar die Kriminalitätsbelastung, trotzdem fühlten sich viele Sachsen-Anhalter tendenziell unsicherer. "Das Gefühl von Unsicherheit nimmt zu, die Gründe sind vielfältig." Die Landesregierung setze sich auch deshalb für eine höhere Polizeipräsenz ein. Wie Erben weiter sagte, ist Heimat aber auch Verantwortung. "Kommunalpolitik ist nicht das Kellergeschoss der Demokratie, sondern der Grundpfeiler." Er hoffe, dass deshalb bei der Kommunalwahl kommendes Jahr viele Menschen Verantwortung übernähmen.

Linke: Stahlknecht spricht nur "salbungsvolle Worte"

Henriette Quade (Die Linke) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Ein Staat, der dafür sorgt, dass es keine ausbeuterischen Arbeitsbedingungen gibt – ein Staat, in dem es nicht drei bis vier Jobs zum Überleben braucht – das wäre ein starker Staat", kritisierte für die Linke Henriette Quade. Sie bemängelte außerdem, dass Stahlknecht sich hinstelle und "salbungsvolle Worte" spreche, wo er und die Regierung doch selbst für die angesprochenen Defizite zuständig seien. Die Vorgängerregierung habe Sachsen-Anhalt mit dem Personalabbau bei Polizei und Schule in eine Sackgasse geführt und das Land geschwächt. "Diese Regierung fährt das Land auf Verschleiß. Schulen, Brücken und Straßen vergammeln, weil wir sie heute zum Wohle schwarzer Nullen fallen lassen." Wer etwas dafür tun wolle, dass Menschen gerne in Sachsen-Anhalt lebten, müsse das vorhandene Geld nutzen und das "dicke Sparbuch" nicht weiter auffüllen. Heimat, so Quade, sei individuell und möge das bitte auch bleiben. Wer ein Heimatgefühl festlegen wolle, grenze ab und verbinde nicht. "Unsere Identität heißt Vielfalt."

Cornelia Lüddemann (Bündnis 90/Die Grünen) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ähnlich äußerte sich für die Grünen Fraktionsvorsitzende Cornelia Lüddemann. Heimat sei individuell und nicht objektivierbar, sagte sie. Für die einen sei Heimat das Paddeln auf der Elbe, für die anderen der Duft des Waldes in der Glücksburger Heide. Und: Heimat sei einladend, so Lüddemann. Sie wünsche sich, dass mehr Menschen sehen, "was wir seit der Wende geschafft haben und noch mehr Menschen daran arbeiten, das zu tun, was noch zu tun ist". Sachsen-Anhalt dürfe nicht das Land der "jammernden Möglichkeiten", sondern das der "froh genutzten Chancen" sein. Dafür brauche es einen souveränen Staat – und damit laut Lüddemann das Gegenteil von dem, was "wir über Jahre in Sachsen beobachten mussten" und was sich nun im "Mob von Chemnitz" gezeigt habe.