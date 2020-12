Grüne und SPD haben sich trotz ihrer Kritik an der CDU mehrfach zur Fortsetzung der Koalition bekannt. Dennoch hat die Verschärfung der Debatte in den letzten Tagen die Gräben vertieft. Die CDU ging auch auf einen Lösungsvorschlag der SPD nicht ein, den Rundfunkbeitrag vorerst zu erhöhen, die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk aber parallel dazu in einen Entschließungsantrag zu gießen.