In Sachsen-Anhalt beraten die Fraktionen von CDU und SPD am Montag über ihre Position zum Rundfunkbeitrag. Seit dem Mittag tagt die CDU-Fraktion. Die Christdemokraten sind gegen eine Anhebung, die Koalitionspartner SPD und Grüne dafür. Der Streit innerhalb der Koalition hat zu einer Regierungskrise und zur Ablösung des bisherigen Innenministers Holger Stahlknecht geführt. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT soll Finanzminister Michael Richter bis zur Landtagswahl im Juni 2021 auch das Innenministerium mit übernehmen. Das wurde am Rande der CDU-Sitzung bekannt. Zuvor hatte die Magdeburger Tageszeitung "Volksstimme" darüber berichtet.

Am späteren Nachmittag will auch die SPD beraten. Ministerpräsident Reiner Haseloff ist auch bei dieser Sitzung zu Gast und will nach einem Kompromiss suchen. Zwischendurch ist noch ein Treffen mit den Fraktionschefs von CDU, SPD und Grünen in der Staatskanzlei angesetzt.