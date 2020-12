Am Montag kam die CDU-Fraktion zusammen, um über Auswege aus der Regierungskrise zu beraten. An der Sitzung nahm auch der bisherige Innenminister Holger Stahlknecht (l.) teil. Bildrechte: MDR/ Isabel Hartung

Am späteren Nachmittag will auch die SPD beraten. Ministerpräsident Reiner Haseloff ist auch bei dieser Sitzung zu Gast und will nach einem Kompromiss suchen. Zwischendurch ist noch ein Treffen mit den Fraktionschefs von CDU, SPD und Grünen in der Staatskanzlei angesetzt.



Ein Kompromiss ist aus Sicht der Fraktionschefin der Grünen, Cornelia Lüddemann, bislang aber nicht in Sicht. Die Abstimmung im Landtag sollte Lüddemann zufolge ohne Fraktionszwang stattfinden. Das würde den Gemäßigten in der CDU die Möglichkeit geben, für den Medien-Staatsvertrag zu stimmen und so die Koalition zu retten.