"Klares Zeichen" SPD will Reichsbürger zur Kasse bitten

Der innenpolitische Sprecher der SPD im Landtag, Rüdiger Erben, will Reichsbürger in Sachsen-Anhalt künftig zur Kasse bitten. Das soll diejenigen betreffen, die ihren Ausweis oder Reisepass bei Behörden abgeben. Erben sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man sollte sich ein Beispiel an anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein oder Thüringen nehmen – und eine Aufbewahrungsgebühr für amtliche Dokumente erheben.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben will Reichsbürger in Sachsen-Anhalt zur Kasse bitten (Archivfoto). Bildrechte: IMAGO

Im Jahr 2016 hatten in Sachsen-Anhalt 25 sogenannte Reichsbürger ihre Ausweispapiere bei den Meldebehörden abgegeben. Im vergangenen Jahr gab es zehn solcher Fälle, die meisten im Landkreis Stendal (drei Fälle). Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage Erbens hervor. Wer seiner Ausweispflicht nicht nachkommt, kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro belangt werden.



2016 kassierten die Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt noch in sieben Fällen Bußgelder von Reichsbürgern, die ihrer Ausweispflicht nicht nachkamen – 2017 dagegen in keinem Fall. Erben kann das nicht nachvollziehen: "Die Sachlage ist ziemlich klar. Jeder von uns hat eine Ausweispflicht, also er muss einen Personalausweis oder ersatzweise einen Reisepass haben". Er wünsche sich, dass die Meldebehörden nach dem Abgeben der Dokumente mit Bußgeldern vorgingen.