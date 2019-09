Mit Bus und Bahn reiste Bennet Rietdorf in dieser Woche über den Balkan. Bildrechte: Bennet Rietdorf

Meine dritte Reisewoche war bislang die mit den meisten Herausforderungen. Züge fielen aus und durch Sprachbarrieren war es für mich schwieriger, mich an den Bahnhöfen zurechtzufinden. Aber beginnen wir von vorn:

Anfang der Woche fuhr ich von Athen nach Thessaloniki. Zwei Stunden vor meiner Ankunft sagte mir dann allerdings die Person ab, die mich eingeladen hatte in die Stadt zu kommen. Hinzu kam, dass mehrere Schienen defekt waren und ich auf den Bus umsteigen musste. Also entschied ich mich, Thessaloniki nicht zu besichtigen und direkt nach Serbien aufzubrechen.

Mit dem Nachtzug nach Belgrad

Toller Blick auf das Parlamentsgebäude von Budapest Bildrechte: Bennet Rietdorf Im Bus unterhielt ich mich mit einer anderen Interrailerin. Elif kommt aus der Türkei und berichtete von den Verhältnissen in ihrer Heimat. Sie erzählte von der Sehnsucht vieler junger Menschen, Europa kennenzulernen. Allerdings sei ein Visum sehr teuer. Und auch die Reise in die EU koste viel Geld und sei mit viel Bürokratie verbunden.



Als wir in einem kleinen Ort in Nordmazedonien ankamen, wartete unser Nachtzug bereits. Der Zug war sehr alt, aber brachte definitiv viel Charme mit sich. In den Abteilen konnte man die Sitze zu Liegen zusammenschieben und so bauten wir uns eine große Fläche. Dort saßen wir zu fünft, hörten Musik und erzählten. Draußen gewitterte es und ab und an hellten die Blitze die dunkle Umgebung vor den Fenstern auf.

Das Gefühl in diesem Zug war ein ganz besonderes. Der Kontrolleur legte sich, nachdem er alle Tickets gecheckt hatte, in eines der Abteile und machte ein Schläfchen. Auf dem Flur des Wagons wurde geraucht. Generell wurde alles nicht so streng genommen. Diese Zugfahrt gehört definitiv zu den Highlights meiner Reise.

Mit dem Interrail-Ticket durch Europa: Von seiner Reise wird Bennet Rietdorf regelmäßig bei MDR SACHSEN-ANHALT berichten. Bildrechte: Bennet Rietdorf Vier Wochen unterwegs in Europa Die Mobilität junger Menschen im ländlichen Raum verbessern – das ist das Ziel des Programms "Youmobil", an dem sich MDR SACHSEN-ANHALT-Gastautor Bennet Rietdorf aus Zerbst beteiligt. Vier Wochen lang ist der 18-jährige Zerbster unterwegs, um mit dem Zug Europa zu erkunden. In dieser Zeit wird er in den sozialen Netzwerken über seine Reise berichten – und einmal wöchentlich den Leserinnen und Lesern von MDR SACHSEN-ANHALT von seinen Erlebnissen erzählen.

Wo muss ich hin?

Gegen zehn Uhr am Morgen in Belgrad angekommen, erfuhr ich, dass auch in Serbien der Schienenverkehr nach Budapest nicht funktionierte. Da ich etwas kyrillisch lesen kann, half mir das bei der Orientierung. Doch die Suche nach dem richtigen Bus kostete mich einige Nerven. Ich wurde von Schalter zu Schalter geschickt, von Interrail hatte noch nie jemand etwas gehört.

Die Brücke in Novi Sad wurde während des Kosovo-Krieges zerstört. Bildrechte: Bennet Rietdorf Etwas entmutigt stieg ich also in den vollen Ersatzbus, der nach Novi Sad fuhr. Ich setzte mich neben einen recht grimmig dreinschauenden Mann. Nachdem er mitbekam, dass ich aus Deutschland komme, sprach er mich auf Deutsch an und freute sich sichtlich seine Kenntnisse etwas aufzufrischen. Ich fragte ihn, wie es ist, in Serbien zu leben. Er sagte, dass das Leben hier gut sei. Es werde viel gefeiert, Traditionen werden gepflegt, die Menschen halten zusammen. Serben seien sehr stolz auf ihr Land.



In Novi Sad angekommen half er mir ein Hostel zu finden, bezahlte mir sogar ein Taxi und verriet, wo er wohnt – falls ich Probleme bekommen sollte. Für seine Unterstützung war ich sehr dankbar. Sie gab mir von Anfang an ein angenehmes Gefühl in Novi Sad.

Bennets Reiseroute: Von Österreich nach Polen Die Reise durch Europa hat für Bennet Rietdorf in Passau begonnen. Von dort ist er am 24. August nach Wien gereist. Die weiteren Stationen: Schweiz (Zürich, Brig, Matterhorn), Italien (Modena, Mailand, Venedig, Florenz, Rom, Brindissi), Griechenland (Patras, Kiato, Athen, Thessaloniki), Serbien (Belgrad), Ungarn (Budapest), Slowakei (Bratislava, Zilinia, Rajecke Teplice) und Polen (Katowice, Krakau, Warschau, Plock, Danzig).

Ein Krieg, der noch nicht lange her ist

Die Stadt ist sehr modern, viele junge Menschen sind unterwegs. Auf einem Stadtfest auf dem Rathausplatz wurde an dem Abend überall Musik gespielt. Auf einem Plakat sah ich, dass Novi Sad 2021 erste Europäische Kulturhauptstadt außerhalb der EU wird. Der Stadt steht also noch viel bevor.