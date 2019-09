In der letzten Woche seiner Interrail-Reise durch Europa war Bennet Rietdorf in Polen unterwegs. Das Bild entstand in Danzig. Bildrechte: Bennet Rietdorf

Diesen Text schreibe ich bei der letzten Zugfahrt meiner Reise. Sie geht von Danzig nach Berlin. Dann sind vier Wochen Interrail einmal durch Europa zu Ende. Rund 6.300 Kilometer habe ich zurückgelegt, überwiegend mit dem Zug, teilweise mit Schiff und Bus. 29 Tage lang war ich unterwegs, habe zehn Länder besucht und mehr als 20 Städte. Und: Ich habe unzählige Begegnungen auf dieser Reise gehabt. Interrail war definitiv eine der besten Erlebnisse, die ich bislang machen durfte.

Es ist die eine Sache, über all das Erlebte zu schreiben. Trotzdem: All die Momente, die Treffen mit all den wundervollen Menschen, die Atmosphäre der Orte und meine Emotionen in Worte zu fassen, das ist kaum möglich. In vielerlei Hinsicht hat mich diese Reise geprägt und vorbereitet auf kommende Abenteuer. Ich habe Freundschaften geschlossen und von Menschen, die weiter sind als ich, gelernt.

Die letzte Interrail-Woche war anders als die vorherigen. Eine ganze Woche habe ich ausschließlich in Polen verbracht (Pless, Warschau und Danzig). Das gab mir die Möglichkeit, einen tieferen Blick in das Land und die Menschen werfen. Janek, ein Freund, den ich bei einem politischen Event in Berlin kennengelernt habe, lud mich schon vor einiger Zeit ein, ihn besuchen zu kommen. Gesagt getan, da Pszczyna sowieso auf meinem Weg nach Warschau lag, hat das gepasst. Erntedankfest in Pszczyna: Bennet Rietdorf (Dritter von links) war dabei. Bildrechte: Bennet Rietdorf

Kaum angekommen, wurde ich sehr warmherzig von ihm und seinen Eltern empfangen. Am nächsten Tag erhielt ich Einblicke in ein traditionelles schlesisches Erntedankfest. Es wurde getanzt, auf Schlesisch gesungen und natürlich gab es Spezialitäten aus der Region. Gekommen sind alle Leute aus den umliegenden Dörfern und auch viele Politiker. Dort trafen wir auch die Schulleiterin der Schule in Pszczyna, die ich mit meinen paar Brocken Polnisch Ansprach, um sie zu fragen, ob ich am nächsten Tag als Gast die Schule besuchen darf.

Durfte ich. Also ging es am nächsten Morgen in die Schule. Auf dem Stundenplan standen Englisch, Sozialkunde, Mathe und Deutsch. Zu meinem Glück konnte ich Mathe gegen Deutsch und Englisch tauschen. Als ich mich bei den jeweiligen Lehrern vorgestellt hatte, durfte ich von meiner Interrail-Reise berichten und von dem Projekt, an dem ich teilnehme. In Deutsch wurde mir kurzer Hand der Unterricht in der 1. Klasse (in Polen ist das in etwa die 10. Klasse) übergeben, denen ich dann ein paar schwierige deutsche Wörter beibrachte und etwas über Landeskunde. Mehrfach wurde mir die Frage zum deutschen Schulsystem gestellt, wie es denn sei. Alle waren recht verwundert, als ich von 16 verschiedenen Bildungssystemen berichtete – auch, dass wir unsere Abiturprüfungen wählen dürfen und Mathe dadurch nicht verpflichtend ist.

Lieber laufen, statt mit dem Bus fahren

Die Schüler sprachen mit mir auch über die Busbeförderung. Dort gibt es nur für die Grundschule extra Schulbusse, für die übrigen Schulformen gibt es nur wenige Linien. Da ist es meist besser, nach Hause zu laufen, als den Bus zu nutzen. In meiner Heimat rund um Zerbst haben wir neben langen Wartezeiten für die Busse auch lange Fahrzeiten, da der Bus jedes Dorf abklappert. So sind die meisten Schüler erst sehr spät Zuhause oder müssen sehr zeitig aufstehen, um überhaupt den Bus in die Stadt nutzen zu können.

Mit dem Interrail-Ticket durch Europa: Von seiner Reise wird Bennet Rietdorf regelmäßig bei MDR SACHSEN-ANHALT berichten. Bildrechte: Bennet Rietdorf Vier Wochen unterwegs in Europa Die Mobilität junger Menschen im ländlichen Raum verbessern – das ist das Ziel des Programms "Youmobil", an dem sich MDR SACHSEN-ANHALT-Gastautor Bennet Rietdorf aus Zerbst beteiligt. Vier Wochen lang ist der 18-jährige Zerbster unterwegs, um mit dem Zug Europa zu erkunden. In dieser Zeit wird er in den sozialen Netzwerken über seine Reise berichten – und einmal wöchentlich den Leserinnen und Lesern von MDR SACHSEN-ANHALT von seinen Erlebnissen erzählen.

Auf zur Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau

Am nächsten Tag sind wir zeitig aufgestanden, um die Gedenkstätte von Auschwitz-Birkenau zu besichtigen. Mein Kumpel Janek war schon mehrere Mal dort und sagt, dass es ihn jedes Mal noch stärker nachdenklich und traurig macht. Sein Großvater sei gezwungen worden, an Auschwitz mitzubauen, sagt er. Wer sich die Gedenkstätte nur ansehen will, zahlt dafür nichts. Eine Führung kostet dagegen Geld. Vor drei Jahren zahlte Janek dafür noch knapp 25 Złoty (etwa 5,70 Euro), dieses Jahr werden für eine Führung schon 60 Złoty (etwa 13,70 Euro) verlangt. Die Frau am Schalter erklärte, dass aufgrund zunehmender Besucherzahlen auch die Preise angehoben wurde. Das hat Janek und mich etwas schockiert und geärgert.