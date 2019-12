Finanziell angeschlagene Bank Landtag in Magdeburg sagt Ja: Rettung der Nord-LB perfekt

Die Rettung der finanziell angeschlagenen Norddeutschen Landesbank ist perfekt. Nach dem niedersächsischen Landtag hat auch der Landtag in Magdeburg dem Rettungsplan zugestimmt. Das Land steckt nun knapp 200 Millionen Euro in die Bank. Das kommt nicht bei allen gut an.