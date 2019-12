Nach Krisentreffen der Partei Robert Möritz tritt aus CDU aus

CDU-Generalsekretär Sven Schulze bestätigte inzwischen den Austritt. Schulze sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das Austrittsschreiben sei am Freitag eingegangen. Zum genauen Inhalt wollte Schulze nichts sagen. Der Austritt komme überraschend. Möritz war in die Kritik geraten, weil er ein Neonazi-Tattoo hat und sich mit einer rechten Band ablichten ließ. Bis vor wenigen Tagen war er außerdem Mitglied im umstrittenen Verein Uniter, dem rechte Verbindungen nachgesagt werden.

Am Donnerstagabend hatte die CDU in Sachsen-Anhalt bei einem Krisentreffen über den Verbleib von Möritz beraten und diesen an enge Bedingungen geknüpft. Die Vertreter des Landesvorstands und fast alle Kreischefs beschlossen einstimmig, dass der 29 Jährige bis 27. Dezember schriftlich all seine Aktivitäten mit der rechtsextremen Szene darlegen müsse. Zudem sollte er erklären, dass Hakenkreuze und andere NS-Symbolik mit den Grundsätzen der Landes-CDU unvereinbar seien.



Er wurde gebeten, seinen Posten als Beisitzer im CDU-Kreisvorstand von Anhalt-Bitterfeld zunächst ruhen zu lassen. Sollten neue Umstände auftauchen, die er nicht dargelegt habe, ziehe das unverzüglich ein Parteiausschlussverfahren nach sich, hieß es weiter. Auch der Kreisverband Anhalt-Bitterfeld, der sich zunächst für den Politiker eingesetzt hatte, stellte sich hinter die neue Linie. Der Kreischef der CDU in Anhalt-Bitterfeld, Matthias Egert, bezeichnete den Austritt seines bisherigen Beisitzers aus der Partei als richtigen Schritt. Möritz sei damit einem Parteiausschluss zuvorgekommen.