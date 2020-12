Die CDU-Fraktion verweist auf das Bundesverfassungsgericht, das in der Finanzkrise schon einmal den Landesgesetzgebern erlaubt hat, von der Empfehlung der KEF abzuweichen. Ist so eine Situation unter den Belastungen der Corona-Pandemie nicht erneut gegeben?

Beitragserhöhungen sind aus Sicht der Beitragszahler nie schön und nie populär. Egal, in welcher Zeit wir leben. Nun schlägt die Corona-Krise aber auch wirtschaftlich unheimlich ins Kontor bei den Rundfunkanstalten, der Werbeindustrie, der Filmproduktion, der Dokumentarfilmer, bis hin zu den Kinos. Wir erleben gerade eine große Krise der Filmbranche. Dabei hat sich Sachsen-Anhalt gerade auf diesem Gebiet sehr gut entwickelt. Wir sind Filmland. Kommt die Beitragserhöhung jetzt nicht, würde das dieser Branche nochmal deutlich schaden.

Im Medienausschuss sind die Produzentenallianz, die Filmbranche et cetera sehr deutlich geworden. Arbeitgeberverband und Gewerkschaften haben sich unisono für diese Beitragserhöhung eingesetzt. Beide haben leidenschaftlich dafür gekämpft, dass diese Beitragserhöhung nicht an Sachsen-Anhalt scheitern darf.

Ich kann mir auch nicht vorstellen, warum durch Corona die Situation in Sachsen-Anhalt jetzt exorbitant anders sein sollte als in den 15 anderen Bundesländern, die alle Ja gesagt haben zur Beitragserhöhung. Damit würde man beim Verfassungsgericht nie durchkommen.

Es gab im Ausschuss auch Stellungnahmen der beiden Handwerkskammern in Sachsen-Anhalt. Die Hallenser hat 2013 eine Befragung durchgeführt, wonach durch die Beitragsreform Unternehmen im Schnitt 71 Prozent mehr Beiträge zahlen. Für diese Unternehmen forderte die CDU langfristige – und nicht nur temporäre – Entlastungen.

Dass die Wirtschaft seit damals mehr zahlen muss, hat etwas mit diesem System zu tun und nicht mit der Beitragserhöhung um 86 Cent. Diese Situation bei den kleinen mittelständischen Unternehmen ist eben schon 2013 entstanden.

Darf man sie dann 2020 nicht mehr korrigieren?

Doch. Dazu bräuchte es aber einen anderen Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Im jetzigen geht es um die Umsetzung der KEF-Empfehlung – und um nichts anderes. Wir können da auch nichts mit Intendantengehälter oder "Qualität statt Quote" mit rein formulieren. Als Ministerpräsident hätte man das lediglich als Protokollnotiz in den Vertrag mit aufnehmen können, als Position von Sachsen-Anhalt.

Die Anstalten haben aber das Angebot gemacht, mit dem Beitragsservice ins Gespräch zu kommen und dort für kleine mittelständische Unternehmen einen größeren Zeitraum einer pauschalen Befreiung für die Corona-Zeit erwirkt.

Sie haben auf die Rolle von Ministerpräsident Haseloff verwiesen. Er hat dem Staatsvertrag in der Ministerpräsidentenkonferenz zugestimmt, aber in einer Protokollnotiz vermerken lassen, dass er dafür im Landtag keine Mehrheit hat. Die CDU-Fraktion sagt, er sei damit einer Bitte der Fraktion gefolgt. Die wollte die Debatte in den Landtag bringen. Ist das nicht eigentlich ein Geschenk an Sie als Abgeordneter?

Der Ministerpräsident hat den Staatsvertrag ausgehandelt – und nicht ein Parlamentarier. Da erwarte ich von ihm, dass er erstens zu seinem Vertrag steht, zweitens ihn irgendwie verteidigt und drittens dafür sorgt, dass es dafür eine Mehrheit gibt. Ansonsten hat er einfach schlecht verhandelt. Das wäre ja ein Eingeständnis von ihm. Er hat sich bisher nicht einmal dazu im Landtag geäußert. Das ist ein Skandal. Ich weiß überhaupt nicht, was seine Position dazu ist. Er lässt es immer unkommentiert und sagt, der Landtag solle das entscheiden. Aber erstens ist er selbst Abgeordneter, zweitens ist er nun mal der Ministerpräsident.

Herr Haseloff zeigt, dass er überhaupt keine Führungsqualitäten, keinen Arsch in der Hose hat. Als Ministerpräsident kann ich nicht an der Seitenlinie stehen, da muss aktiv am Spiel teilnehmen und muss der Motor eines Landes sein. Er versagt an der Stelle kläglich.

Unbestritten ist, dass der ÖRR in Deutschland weltweit einer der teuersten ist. Was bekommen die Menschen für ihr Geld?

Das breitgefächertste Medienangebot weltweit. Viele fragen: "Brauchen wir so viele regionale Sender?" Wir haben in Deutschland eine föderalistische Struktur. Genauso wie es einen eigenen MDR-Radiosender für Sachsen, für Thüringen und Sachsen-Anhalt, muss es in anderen Anstalten logischerweise auch sein. Nordrhein-Westfalen, wo der WDR sitzt, hat 17 Millionen Einwohner. Die wollen doch auch regional versorgt werden. Wie würden wir denn reagieren, wenn in Nordrhein-Westfalen auf einmal die Debatte anfangen würde, dass wir beim MDR zu viele Fernseh- und Radiosender hätten? Ich glaube, wir würden den Westdeutschen gehörig den Vogel zeigen.

Wir sollten nicht auf unsere MDR-Angebote verzichten, sondern wir müssen sie verteidigen. Sachsen-Anhalt ist ein medienarmes Land. Wir haben nicht so viele Tageszeitung. Die zwei größten Tageszeitungen kommen noch dazu mittlerweile aus demselben Verlag. Deswegen können wir alle nur froh sein, das es hier noch ein bisschen Konkurrenz untereinander gibt und kein Meinungsmonopol. Wir müssen den MDR mit allem, was wir haben, verteidigen.

Mit der AfD sitzt seit 2016 eine Partei im Landtag, die den ÖRR offen ablehnt. Wie hat sich das auf die Debatte ausgewirkt?

Die AfD hat im Landtag beantragt, den MDR-Staatsvertrag zu kündigen ein. Damit würde es keinen MDR mehr geben, weil es keine rechtliche Grundlage für einen öffentlich-rechtlichen mitteldeutschen Rundfunk gäbe. Die haben da deutlich die Maske fallen lassen. Insofern ist es spannend zu sehen, ob die CDU die Position der AfD jetzt nutzt, um eine schwarzbraune Mehrheit im Landtag zu etablieren und gemeinsam die Axt am öffentlich-rechtlichen Rundfunk anzulegen. Vielleicht hier und da aus unterschiedlicher Motivlage. Aber die CDU darf nicht ignorieren, was die AfD für eine Absicht hat: Sie will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beseitigen. Das sagen sie auch völlig unverblümt. Sollte die CDU mit der AfD auch nur ansatzweise diesen Weg mitgehen, macht sie sich mitschuldig.

Aktuell fordert die AfD-Landtagsfraktion zusammen mit sechs anderen AfD-Fraktionen einen sogenannten Grundfunk mit nur einem Zehntel des derzeitigen Budgets.

Ich warne davor, das Wort "Grundfunk" zu benutzen. In Wahrheit wäre das ein Schrumpffunk.

Nun war seit 2016 klar, wie sich die AfD in einer solchen Abstimmung verhalten würde. Insbesondere Linke und CDU, aber auch SPD und Teile der Grünen teilen sich einige Kritikpunkte am ÖRR. Haben Sie es in den Jahren nicht verpasst, gemeinsam mit den Regierungskoalitionen einen Konsens zu finden?