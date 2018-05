Statistische Daten zur Umfrage Die Befragung wurde am 5. Januar und vom 5. Februar bis 7. März 2018 vorgenommen. Befragt wurde eine repräsentative Gruppe von 1.100 wahlberechtigten Personen in Sachsen-Anhalt per Telefon (CATI). Die Ergebnisse haben eine Fehlertoleranz zwischen 1,3 Prozent und 4,2 Prozent – je nach Prozent in der Stichprobe.