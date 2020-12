Sachsen-Anhalt-Monitor 2020 Wohnort und Ostdeutschland sind für Sachsen-Anhalter am wichtigsten

Regelmäßig werden die Menschen in Sachsen-Anhalt im Auftrag der Landesregierung unter anderem zu Lebensqualität, ihrem Verhältnis zu Politik sowie Demokratie und Gerechtigkeit befragt. Die aktuelle Studie wurde zwischen dem 27. August und 24. September durchgeführt – also vor der Regierungskrise und der zweiten Corona-Welle.



An der Studie haben insgesamt 1.142 Menschen teilgenommen. Befragt wurden in einer repräsentativen Zufallsauswahl wahlberechtigte Sachsen-Anhalter ab 18 Jahren. Die Befragung fand in Form von Telefon- und Onlineinterviews statt.



Seit 2009 werden Fragen wiederholt im Sachsen-Anhalt-Monitor gestellt. Damit ist laut Studie eine Vergleichbarkeit über die Jahre hinweg gegeben.