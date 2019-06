Das Ziel klingt wie eines, von dem alle etwas haben: mehr Sprechstunden beim Arzt, schnellere Termine für Patienten. Genau das ist es, was mit einem im Mai in Kraft getretenen Gesetz des Bundes erreicht werden soll. Nur: Nach Ansicht der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen-Anhalt (KVSA) ist dieses Ziel hierzulande kaum zu schaffen.

Ein Grund ist nach Angaben der KVSA , dass fast alle Arztpraxen in Sachsen-Anhalt bereits 25 Sprechstunden oder mehr anbieten. "Diese Praxen verfügen also nicht, wie offenbar vom Gesetzgeber angenommen, über hohe ungenutzte Kapazitäten", meldet die KVSA.

Volle Wartezimmer – das kennen viele Sachsen-Anhalter. (Archivfoto) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im Kern sieht das am 11. Mai in Kraft getretene Gesetz vor, dass die sogenannten Terminservicestellen ausgebaut werden und künftig rund um die Uhr erreichbar sind. Die Servicestellen gibt es seit 2016, auch in Sachsen-Anhalt. Bislang ihre Aufgabe: Patienten an Fachärzte und zur psychotherapeutischen Behandlung zu vermitteln. Nun sollen die Terminservicestellen allerdings auch Termine zu Haus- und Kinderärzten vermitteln und bei der Suche nach festen Haus- und Kinderärzten helfen. Das gehörte bislang nicht zu ihren Aufgaben.



Laut Gesetz sollen Vertragsärzte außerdem mindestens 25 Sprechstunden pro Woche anbieten – und im Gegenzug besser für Zusatzangebote vergütet werden. Wer schneller Termine an Patienten vergibt, soll dafür finanziell belohnt werden – das ist das Credo von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).