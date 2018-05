Das Land Sachsen-Anhalt will bis 2020 ultraschnelles Internet an allen 900 Schulen - und muss dafür knapp 24 Millionen Euro aufbringen. Darüber haben Bildungsminister Marco Tullner (CDU) und Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) am Dienstag informiert. Finanziert werden soll der Glasfaser-Ausbau demnach unter anderem mit Fördergeld vom Bund.

Die Schulen hätten im digitalen Wandel eine überragende Bedeutung, sagte Wirtschaftsminister Willingmann MDR SACHSEN-ANHALT. "Da wir insbesondere für unsere Kinder ins digitale Zeitalter kommen müssen, ist es erforderlich, dass wir jetzt die Voraussetzungen schaffen, die das auch ermöglichen." Bildungsminister Tullner ergänzte, mit den bestehenden Anschlüssen stoße man an die Grenze des Machbaren. Stattdessen müssten Kinder und Jugendliche für die Anforderungen einer digitalen Gesellschaft fit gemacht werden.

Glasfaser aktuell nur bei rund fünf Prozent der Schulen

Digitalisierungsminister Armin Willingmann hofft beim Glasfaserausbau auf finanzielle Unterstützung für das Land. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Aktuell haben nach Zahlen der Landesregierung 36 der knapp 900 Schulen in Sachsen-Anhalt einen Glasfaseranschluss, der für ultraschnelles Internet sorgt. An weiteren Schulen im Salzlandkreis, Halle, Stendal oder Salzwedel wird derzeit gebaut. Sie profitieren von der allgemeinen Breitbandförderung von Bund und Land. Die übrigen Schulen surfen deutlich langsamer oder über einen volumenbegrenzten LTE-Anschluss. Wenn der Glasfaseranschluss verlegt ist, wird Willingmann zufolge wohl der Schulträger die monatlichen Kosten zahlen müssen. Dabei gehe es um laufende Kosten von 200 bis 600 Euro pro Monat und Schule. In dieser Frage stehe man aber noch am Anfang der Verhandlungen.

Auch alle anderen Haushalte in Sachsen-Anhalt sollen in Zukunft mit schnellen Glasfaseranschlüssen versorgt sein. Hier nennt die Landesregierung 2025 als Ziel, bisher war sie von 2030 ausgegangen. Hintergrund ist der neue Plan der Bundesregierung, dass es ab 2025 einen Rechtsanspruch auf einen Gigabit-Anschluss geben soll. Bund und EU müssten aber auch deutlich mehr Fördermittel bereitstellen, so Willingmann am Dienstag.

Quelle: MDR/ap

Mehr zum Thema: