Etwa ein Dutzend Abgeordnete der 31-köpfigen CDU-Fraktion soll am Mittwochabend den Rücktritt des Ministers gefordert haben. Anschließend gab es eine Krisensitzung in der Staatskanzlei, an der auch Ministerpräsident Reiner Haseloff teilnahm. Schröder steht seit Monaten parteiübergreifend in der Kritik. Abgeordnete monieren etwa seine intransparente Informationspolitik bei der Rettung der Nord LB.