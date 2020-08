In zweieinhalb Wochen beginnt in Sachsen-Anhalt das neue Schuljahr. Die Schulen sollen dann im Regelbetrieb starten, das heißt mit allen Schülerinen und Schülern. Bisher durfte jeweils nur ein Teil der Kinder und Jugendlichen in die Schulen, während die andere Hälfte zuhause Aufgaben lösen musste. Doch weil auch in Sachsen-Anhalt die Corona-Zahlen wieder steigen, sorgen sich viele um die Gesundheit von Lernenden und Lehrkräften. Denn Abstände können in der Konstellation kaum eingehalten werden. Kommt deshalb die Maskenpflicht an Schulen?