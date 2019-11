Neue Technologie Schwimmende Solarzellen made in Sachsen-Anhalt

Das Solar Energy Research Institute of Singapur (SERIS) betreibt das Erprobungsfeld in Südostasien. SERIS-Geschäftsführer Armin Aberle hält die Technologie für zukunftsweisend, denn Solarzellen arbeiten bei geringeren Temperaturen effektiver: "Man kann die schnell aufs Wasser bringen, sie müssen dann noch verankert werden, aber die reine Umsetzung ist einfach. Es gibt einen sehr starken Kühlungseffekt von der Wasserumgebung und dem stärkeren Wind auf dem Wasser. Das heißt, die Anlagen geben mehr Leistung ab." Denkbar ist, die schwimmenden Panele auf Stauseen anzubringen und so noch mehr Strom zu erzeugen.

Ein enger Partner des Forschungsinstituts in Singapur ist die Hochschule Anhalt. Beide kooperieren bereits in einem anderen Projekt, in dem die Effizienz von Solarpanelen in verschiedenen Klimazonen erforscht wird. SERIS und die Hochschule Anhalt betreiben dafür Solaranlagen in Alice Springs in Australien, Xinjiang in China, Singapur und Bernburg.