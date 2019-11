So ähnlich könnte es in Amsdorf aussehen: eine schwimmende Solaranlage in Singapur. Bildrechte: Solar Energy Research Institute of Singapore (SERIS)

MDR SACHSEN-ANHALT: Sie wollen Solarzellen aufs Wasser bringen. Wo ist das genau geplant – und warum machen Sie das?

Chris Döhring: Das ist in einem ehemaligen Tagebaugebiet in Amsdorf geplant, also im Süden Sachsen-Anhalts. Wir glauben, dass man mit so einem Testfeld Erkenntnisse gewinnen kann, inwieweit wir Solaranlagen aufs Wasser bringen können. Für uns ist das ganz wichtig, weil wir uns davon Erkenntnisse erhoffen, die sich im technischen Bereich niederschlagen werden. Aber natürlich auch, um weiteren Flächenverzehr möglicherweise landwirtschaftlicher Flächen auszuschließen – und gleichzeitig die hohen Ziele der Energiewende, der Substitution von fossilen Energien, weiter voranzubringen.

Wie groß soll das Solar-Testfeld werden?

Wir möchten erst einmal mit einem Testfeld starten mit einer Leistung von 50 Kilowatt. Das ist eher eine kleine Fläche. Zum Vergleich: Ein Landwirt hat diese Leistung durchaus schon auf seiner großen Lagerhalle.

Welche Erkenntnisse wollen Sie mit der Anlage gewinnen?

Es geht darum, Erkenntnisse über die Schwimmkörper zu gewinnen. Wir bringen elektrische Geräte ins Wasser. Da wissen wir, dass das nicht so ganz einfach ist. Wir brauchen Kabelführungen. Die Schwimmkörper müssen lange haltbar sein. Wenn die Sonne wandert, sollen sich auch die Module nachdrehen, um einen möglichst großen Wirkungsgrad zu haben. Das muss auch mit dem Thema Wasser, Strom und Stromleitungen einhergehen. Es muss verlustarm sein.

Wir glauben, dass die Solar-Testanlage ein ordentlicher Ansatz ist, möglicherweise sogar für den Strukturwandel in der Region Lösungen anbietet, die dabei helfen, Strukturbrüche zu vermeiden.

Sie setzen das Projekt gemeinsam mit dem Bergbau- und Kohlechemie-Unternehmen Romonta um.

Wir haben gemeinsam mit der Romonta bereits 2011 den Gero-Solarpark entwickelt. Das war eines der ersten großen Projekte, wo wir in die Böschungslagen eines rekultivierten Tagebaus Solarmodule installiert haben, mit einer Leistung von mehr als 28.000 Kilowatt. Jetzt wollen wir den nächsten Schub machen, weil wir glauben, dass wir da auch weltweit ein Potenzial sehen, was zur Elektrifizierung und zur Dezentralisierung beitragen kann.

Was sind Vorteile einer Solaranlage auf dem Wasser?

Es geht nicht nur um Energiegewinnung. Wir sehen auch den Aspekt, dass man in bestimmten Regionen das Solarfeld als Verdunstungsschutz bei hoher Sonneneinstrahlung auf Gewässern einsetzen kann.

Man könnte sagen: "Jetzt werden auch noch die Gewässer zugepflastert." Kann das Gewässer durch die Anlage auch Schaden nehmen?

Man wird immer Argumente gegen etwas finden. Aber warum sollte man es nicht tun? Ich glaube, dass wir gute Standorte finden werden: Tagebauten, Deponieflächen, Wasserflächen, die nicht für Tourismus oder Trinkwassergewinnung genutzt werden. Natürlich wird es auch Flächen betreffen, die vielleicht von Rastvögeln aufgesucht werden.

Ich denke, wir müssen bei dem Ziel der Energiewende auch darauf achten, dass wir unseren Wirtschaftsstandort nicht aus dem Blick verlieren. Man muss auch kompromissbereit sein. Wenn wir aus den fossilen Energien aussteigen wollen, aber gleichzeitig gegen Windkraft, gegen Wasserkraft, gegen Biomasse und auch gegen Photovoltaik immer wieder Argumente bringen, sodass es verunmöglicht wird: Dann wird Energiewende und die Wirtschaft scheitern.

Welches Investitionsvolumen planen Sie und wohin soll das Geld fließen?

Wir sind jetzt in der Vorbereitung. Wir haben ein Investitionsvolumen, was mehr als doppelt so hoch ist wie bei einer klassischen Anlage. Wir erhoffen uns aber, das wir auch etwas mehr Erträge haben werden.

Wir brauchen komplette Schwimmkörper, eine Art Pontons. Da muss man noch entsprechende Partner suchen, die genau das bauen. Vieles davon ist noch nicht vorhanden oder muss modifiziert und zugelassen werden. Der Aspekt der Kostenreduzierung wird auch ein Teil der Untersuchung sein, denn momentan ist dieses Projekt so an sich nicht wirtschaftlich. Wir müssen aber für solche Flächen andere Maßstäbe setzen. Und wenn wir in die Welt schauen, auf die gigantischen Wasserflächen und auch die Sonnenintensität, die an anderen Orten herrscht, dann kann es durchaus für den Exportbereich Deutschlands und Sachsen-Anhalt ganz interessant werden.

In Singapur und Frankreich werden schon große Solarparks auf dem Wasser gebaut. Ist Sachsen-Anhalt schnell genug?

Andere Länder sind natürlich auch voran. Ich denke, in Asien gibt es Regionen, die schon sehr weit und uns wahrscheinlich auch voraus sind im Bereich der Energiewende, des CO2-Einsparens. Ich glaube aber auch, dass wir in vielerlei Hinsicht in Sachsen Anhalt, in Deutschland, Ideengeber sind.

Know-how, was wir hier in Sachsen-Anhalt haben, gilt es, in die Welt zu tragen.

Für uns ist ein Ziel, Sachsen-Anhalt weiter nach vorne zu bringen. Wir sehen uns ja als Land der Erneuerbaren Energien. Know-how, was wir hier in Sachsen-Anhalt, in Deutschland haben, gilt es, auch in die Welt zu tragen. Und wir haben durchaus auch im E-Bereich große Erfolge vorzuweisen. Und hier ist es eben gefragt, mit der Wirtschaft und der Forschungslandschaft zusammen diesem Thema stärker nachzugehen.

Was wünschen Sie sich für 2020, was das Thema Erneuerbare Energien angeht?

Aktuell haben wir einen Stellenabbau im regenerativen Bereich zu verzeichnen. Ganz wichtig: Ich wünsche mir, dass wir wieder einen Schub nach vorne bekommen. Dass wir unseren Ausbauzielen gerecht werden, dass wir mit innovativen, mit starken Ergebnissen aus der Forschung im Weltmaßstab auch punkten können. Und dass der Zubau so vorangeht, dass er den Willen der Bürger trifft und dass der Bürger vor Ort etwas davon haben kann. Und dass wir gemeinsam die hohen Ziele – ob das die Weltklimakonferenz ist oder einfach die Ziele des Landes – erreichen können, ohne unsere Volkswirtschaft nachhaltig dabei zu verlieren.