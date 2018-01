Dreikönigstreffen FDP-Chef Sitta sieht Liberale auf gutem Weg

Sachsen-Anhalts FDP-Chef Frank Sitta sieht seine Partei auch mehrere Monate nach dem Aus der Jamaika-Sondierungen auf einem guten Weg. Der Hallenser sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Sonnabend, die FDP habe für ihren Rückzug aus den Gesprächen vor allem medialen Gegenwind bekommen. Die Parteibasis stehe aber geschlossen hinter dem Schritt. Viele zollten den Liberalen Respekt. Das sei auch beim traditionellen Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart untermauert worden.

Die FDP habe früher den Stempel einer "Umfallerpartei" gehabt, sagte Sitta. "Das kann uns keiner mehr vorwerfen. Wir sind ernsthaft an der Modernisierung dieses Landes interessiert." Die Koalitionsgespräche von Union, FDP und Grünen seien auch deshalb nicht zustande gekommen, weil die Freien Demokraten keine Zukunft in der "Verlängerung einer Großen Koaliton mit anderen Farben" gesehen hätten. Sitta war Teil des Sondierungsteams der FDP.

Er räumte ein, dass es in den Gesprächen den einen oder anderen "technischen Fehler" gegeben habe. Dazu gehörten die Bilder, die die Verhandlungsteilnehmer auf dem Balkon von sich hatten machen lassen. Auch sei es im Nachhinein betrachtet falsch gewesen, "im Kleinklein anzufangen". "Sinnvoller wäre es gewesen, wenn die Parteispitzen sich aus Berlin zurückgezogen und erst einmal die wichtigen Themen aus dem Weg geräumt hätten", so Sitta. Die Sondierungen seien "gelinde gesagt chaotisch" gewesen.

Mit Blick auf die am Sonntag beginnenden Sondierungsgespräche von Union und SPD sagte der 39-Jährige, die FDP werde diese genau beobachten. Es sei klar zu erkennen, dass Bundeskanzlerin Merkel (CDU) weiter regieren wolle.

Falls sich Union und SPD nicht auf eine Koalition einigen können, hat die FDP laut Sitta keine Angst vor Neuwahlen. Er sei zwar kein Freund davon, die Verantwortung an den Wähler zurückzugeben. Die FDP habe lange für den Einzug in den Bundestag gekämpft. "Wir nehmen diese Verantwortung trotzdem sehr ernst und würden uns dem Wählervotum auch noch einmal stellen – mit allem, was dazu gehört und mit allen eventuellen Konsequenzen."