Sondersitzung im Rechtsausschuss Fluchtversuch von Stephan B.: Justizministerin will externe Gutachter einschalten

Bildrechte: MDR/Jörn Rettig

Wie konnte es zum Fluchtversuch des Halle-Attentäters Stephan B. kommen? Justizministerin Anne-Marie Keding sieht Versäumnisse bei der Leitung der JVA "Roter Ochse" in Halle. Am Donnerstag hat die Ministerin erneut Stellung beziehen müssen – in einer Sondersitzung des Rechtsausschusses im Landtag. Dabei kündigte sie personelle Konsequenzen in der JVA an.