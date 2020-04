In Sachsen-Anhalt sollen bis zu den Pfingstferien alle Klassenstufen zumindest tageweise in die Schulen zurückkehren. Das kündigte Bildungsminister Marco Tullner am Denstag in Magdeburg an. Danach sollen die Viertklässler und die Jugendlichen, die nächstes Jahr ihren Abschluss machen, ab Montag wieder regelmäßig in die Schulen gehen. Ab dem 6. Mai sollen zusätzlich die Jahrgangsstufen, die das Abitur 2022 an Gymnasien, Gesamt- und Gemeinschaftsschulen ablegen, regelmäßig in den Schulen präsent sein.

Darüber hinaus soll vom 6. Mai an jeden Tag eine andere Klassenstufe in die Schulen kommen. Alle Schüler sollen aufgeteilt in kleine Gruppen unterrichtet werden. Mit diesem ersten Schritt solle für alle Kinder und Jugendliche wieder ein direkter Kontakt zu den Lehrkräften ermöglicht werden, so Tullner. Zudem wird versucht, die Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler zu überprüfen und organisatorische Fragen zu klären.

Strenge Abstands- und Hygienevorschriften

Lehrerinnen und Lehrer, die zur Risikogruppe gehören, sollen nach Möglichkeit nicht eingesetzt werden oder nur unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in den Schulen unterrichten. Schülerinnen und Schüler, die zur Risikogruppe gehören, sind von der Präsenzpflicht befreit. In den Schulen gelten strenge Abstands- und Hygieneregeln. Eine Maskenpflicht besteht jedoch nicht.

Täglicher oder wöchentlicher Wechsel? Schulen entscheiden

Bildungsminister Marco Tullner. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Geht es nach Tullner, schaffen die Schulen für die am 18. Mai beginnenden Pfingstferien freiwillige Angebote, um Defizite abzubauen. Danach sollen bis zu den Sommerferien alle Schuljahrgänge im regelmäßigen Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht in die Schulen kommen. Möglich sind entweder eine tägliche oder eine wochenweise Rotation. Die Klassen bleiben in mehrere Gruppen geteilt.



"Ziel ist es, so schnell wie möglich den Schulbetrieb mit einem Stundenplan zu strukturieren, der sich an den wesentlichen Inhalten der Stundentafel orientiert. Gleichzeitig sollen immer nur Teile der Klassen an den Schulen präsent sein, um die Einhaltung der Mindestabstände zu ermöglichen", so Tullner. Wie die Schulen genau diese Regelung umsetzen, bleibe ihnen überlassen. Ein weiteres Ziel Tullners ist es, auch bei den Eltern für Planungssicherheit zu sorgen.

Abiturprüfungen ab 4. Mai