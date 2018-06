Weitere Untersuchungen Sonderermittler im Fall Jalloh eingesetzt

Jerzy Montag Bildrechte: dpa

Nötzel war zuletzt in München Generalstaatsanwalt, blickt auf eine jahrelange erfolgreiche Karriere als Richter und Staatsanwalt zurück, unter anderem war er Leiter der Abteilung für Wirtschaftsstrafsachen der Münchner Generalstaatsanwaltschaft.



Die beiden Sonderermittler sollen die Akten zum Feuertod des Asylbewerbers Oury Jalloh sichten und neu bewerten. Aktuell bewegt sich im Fall Jalloh wenig: Die hallesche Staatsanwaltschaft hat im Oktober 2017 entschieden, das Verfahren in der Sache einzustellen. Die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg zog das Verfahren daraufhin an sich und prüft die Verfahrenseinstellung. Sie kann im Falle neuer Erkenntnisse für einen Neustart bei den Ermittlungen sorgen.