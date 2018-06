Der Sonderberater des Landtages, Jerzy Montag, sieht im Fall Oury Jalloh erheblichen Aufklärungsbedarf. Montag sagte am Dienstag, es sterbe ein Mensch in staatlichem Gewahrsam. So etwas sei immer aufklärungsbedürftig. "Der Fall Jalloh regt mich menschlich auf", so Montag. Er verstehe die Arbeit aber als objektiven, keiner Hypothese zugeneigten Auftrag.