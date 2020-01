8 Uhr im Sozialgericht Magdeburg. Verhandlungstag für Richter Steffen Riechert – im Laufe des Tages warten sechs Verfahren auf ihn. Er bereitet sich auf die Sitzungen vor, liest sich in komplizierte Sachverhalte vorab noch einmal ein.

Riechert ist seit mehr als 15 Jahren Sozialrichter. Er bearbeitet fast ausschließlich die Klagen von Hartz-IV-Empfängern. Riechert hat zurzeit 424 Hartz-IV-Klagen auf dem Tisch. In Magdeburg hat jeder der insgesamt 26 Richter derzeit im Schnitt je 560 Klagen auf dem Tisch.

Sozialrichter in ganz Sachsen-Anhalt haben viel zu tun: 2018 gab es knapp 24.000 Klagen. Davon konnten 9.000 erledigt werden – knapp 1.400 durch ein Urteil. Aber etwa 15.000 Klagen sind 2018 liegengeblieben. Ende 2019 waren noch knapp über 14.000 Klagen nicht abgearbeitet. 9 Uhr. Riecherts erste Verhandlung beginnt. Alle sechs Klagen, die er heute verhandelt, richten sich gegen das Jobcenter Salzlandkreis. In den meisten Fällen geht es um die Höhe der Mietkosten. Die nächsten Stunden verhandelt der Sozialrichter hinter verschlossenen Türen.

Steffen Riechert, Sozialrichter in Magdeburg Bildrechte: MDR/Isabell Hartung

Mittagszeit. Vier Urteile hat Riechert bereits gesprochen. Doch eine Mittagspause gönnt er sich nicht. Stattdessen bespricht der 42-Jährige mit seiner Mitarbeiterin, was heute noch auf der Tagesordnung steht. In einer Stunde hat er bereits den nächsten Termin. Danach bearbeitet er bis zum Feierabend noch Akten und Posteingänge. Außerdem bereitet er den nächsten Verhandlungstag vor.

Ob Änderungen beim Krankenhausfinanzierungsgesetz am Jahresende 2019 zu vielen Klagen und damit zu erhöhtem Personalbedarf führen, prüft das Justizministerium derzeit mit einer Bestandsaufnahme. Diese solle herausfinden, ob und in welchem Maße es sich um Sammelklagen handele, so das Ministerium.