"Wie möchten Sie das Geld haben? Oder ist erstmal egal, die Stückelung?" Ein ganz normales Gespräch mit einem Kunden am Bankschalter, wie Salwa Al Hasani es jeden Tag dutzende Male führt. Sie ist Servicemitarbeiterin bei der Salzland-Sparkasse, arbeitet in den drei Filialen der Bank in Bernburg. Und: Sie ist eine große Ausnahme, obwohl sie sich selbst nicht so betrachtet.

Von den in Sachsen-Anhalt lebenden Geflüchteten haben bisher 29,4 Prozent einen Job gefunden. Der Frauenanteil unter den arbeitenden Flüchtlingen ist sehr gering, er liegt laut Bundesagentur für Arbeit bei nur 8,6 Prozent. Salwa Al Hasani ist also die Vertreterin einer Minderheit innerhalb einer Minderheit.

In einer Kleinstadt zu leben, erleichtert die Integration, meint Salwa Al Hasani. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk / Rüdiger Pelikan

In der Kleinstadt fand sie schnell Kontakte, die ihr die Ausbildung ermöglicht hat: "Ich habe als Dolmetscherin angefangen, weil damals gab es Aktionen für die Flüchtlinge – Kontoeröffnungs-Aktionen. Da habe ich mich freiwillig gemeldet, weil ich in der Zeit auch was machen wollte." In Damaskus hatte sie Englisch studiert; konnte deshalb in der Bank Arabisch-Englisch übersetzen.