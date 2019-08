Künftig soll die Landes-SPD nun von einem Duo, bestehend aus einem Mann und einer Frau, geleitet werden. Amtierender Parteichef ist der Bundestagsabgeordnete Burkhard Lischka. Der Innenexperte hatte angekündigt, bei den bevorstehenden Vorstandswahlen im kommenden Januar nicht mehr kandidieren zu wollen. Auch sein Bundestagsmandat wolle er in naher Zukunft niederlegen.

Gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT sagte Lischka, dass er sich schon früher eine Doppelspitze gewünscht hätte. "Ich glaube, es ist wirklich etwas wichtiges, dass man mit unterschiedlichen Charakteren auch gemeinsam Politik macht und an einem Strang zieht."

Ich glaube, dass die SPD gerade in diesen schwierigen Zeiten auch Teamgeist braucht – und ein sichtbarer Ausdruck dafür ist eine gute Doppelspitze.

Für Lischkas Nachfolge haben sich bisher fünf Personen beworben – zwei Frauen und drei Männer. Die Bewerbungsfrist für die SPD-Landesspitze läuft in der Nacht zu Sonntag ab. Ab September müssen sich die Kandidaten dann auf sechs Regionalkonferenzen den Mitgliedern vorstellen. Die Wahl für den Landesvorsitz findet dann Ende Januar 2020 auf einem Parteitag in Aschersleben statt.

Mitten in den Sonderparteitag drängte die Nachricht, dass ZDF-Moderator Jan Böhmermann Mitglied des SPD-Ortsvereins Köthen geworden sei. Sachsen-Anhalts SPD-Sprecher Martin Krems-Möbbeck sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Ortsverein habe beschlossen, Böhmermann aufzunehmen. Formal reiche das allerdings noch nicht aus, weil der Satiriker nicht in Köthen wohne. Demnach müsste der Aufnahme auch noch die SPD in Köln zustimmen.