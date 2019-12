Schon kurz zuvor schrieb er, dass er zwar viele ehrenwerte Menschen in der CDU Sachsen-Anhalt kenne, diese jetzt aber sagen müssten, dass Schluss sei. "Einen weiteren Gang ins politische Niemandsland wird es mit der SPD nicht geben! Dann ist halt Schluss!", so der scheidende Landes-SPD-Vorsitzende.

In dieser Woche war bekannt geworden, dass der Kommunalpolitiker Robert Möritz aus dem Kreis Anhalt-Bitterfeld 2011 als Ordner an einer Neonazi-Demonstration teilgenommen hatte, dass er das unter Rechtsextremen beliebte Motiv der sogenannten Schwarzen Sonne als Tattoo trägt und Mitglied im Verein Uniter ist. Der Verein wird derzeit auf mögliche rechtsextreme Verbindungen untersucht.

Schulze hatte den Kreisverband daraufhin gebeten, die gegen Möritz erhobenen Vorwürfe schnellstmöglich auszuräumen. Am Freitag kam dann der Kreisverband zusammen und hörte Möritz an. Schulze sagte, man sei davon überzeugt, dass er bereue, was er damals getan habe und dass in ihm kein rechtes Gedankengut mehr steckt.

Des Weiteren hat Schulze die Kritik am grünen Koalitionspartner untermauert. MDR SACHSEN-ANHALT sagte er, dass es nicht akzeptabel sei, dass die Grünen in diesem Fall so eine Pressemitteilung verfasst haben. Eine Pressemitteilung, "die sie sich sicherlich genau überlegt haben". Die Mitteilung des Koalitionspartners unter der Überschrift "Wieviel Hakenkreuze haben Platz in der CDU?" habe in der gesamten Partei für Verwunderung gesorgt. "Viele Kreisverbände haben gesagt, dass das jetzt eigentlich schon zu viel war, um mit denen weiter zusammenzuarbeiten", so Schulze. Deswegen forderte er eine Entschuldigung vom Koalitionspartner.