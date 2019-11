Auch die Linksfraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt hat sich am Samstag gegen Wendts Berufung zum Staatssekretär ausgesprochen. In einer Erklärung fordern Fraktionschef Thomas Lippmann und Innenexpertin Henriette Quade den Ministerpräsidenten auf, auf den Wechsel des Polizeigewerkschafters ins Magdeburger Innenministerium zu verzichten. Wendts Äußerungen disqualifizierten ihn für das Amt eines Staatssekretärs, so die Linken-Angeordneten. Wendt hatte in der Vergangenheit unter anderem "Kontrollverlust in der Zuwanderungsfrage" und "Staatsversagen in der Vollstreckung von Abschiebungen" beklagt.