Juliane Kleemann soll nach Meinung der SPD-Parteibasis neue Landeschefin werden. Ihr männlicher Begleiter in der Doppelspitze muss noch gewählt werden. Bildrechte: MDR/dpa/Karsten Kiesant

Juliane Kleemann soll künftig die SPD in Sachsen-Anhalt führen. Dafür hat die Parteibasis bei einer Mitgliederbefragung gestimmt. Wie die Sozialdemokraten am Freitagabend mitteilten, entfielen auf die Pfarrerin Kleemann 46,6 Prozent der Stimmen. Wer den männlichen Part der Doppelspitze besetzen soll, muss in einer Stichwahl entschieden werden. Sie soll bis Mitte Januar 2020 abgehalten werden, teilte die Partei mit. Andreas Schmidt kam in der ersten Runde demnach auf 45,1 Prozent, Jost Riecke auf 28,9 Prozent.

3.545 Genossen hatten bis Freitagnachmittag Gelegenheit, ihre Stimme abzugeben. Anschließend hatte in der Magdeburger Parteizentrale der Sozialdemokraten die Auszählung begonnen. Demnach haben sich an der Mitgliederbefragung 47,7 Prozent der Genossen in Sachsen-Anhalt beteiligt.

Kleemann und ihr noch zu bestimmender Begleiter treten kommendes Jahr somit in Sachsen-Anhalt die Nachfolge von Burkhard Lischka an, der nicht mehr für den Landesvorsitz kandidiert hatte. Lischka hatte sein politisches Engagement zuletzt bereits runtergefahren, hatte beispielsweise sein Mandat im Deutschen Bundestag niedergelegt. Der 54-Jährige will sich nach eigenen Worten künftig auf seinen Beruf als Notar konzentrieren. Endgültig gewählt werden sollen Kleemann und Schmidt bzw. Riecke auf einem Landesparteitag Ende Januar in Aschersleben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Parteitag dem Votum der Mitglieder folgen wird.

Der Weg zur neuen SPD-Doppelspitze Nachdem die Bewerberinnen und Bewerber sich in den vergangenen Wochen und Monaten der Basis vorgestellt haben, hatten gut 3.500 SPD-Mitglieder die Wahl. Jeder Genosse hatte zwei Stimmen, eine für Frauen und eine für Männer. Die beiden bestplatzierten Kandidaten werden nun einem ordentlichen Landesparteitag am 24. und 25. Januar in Aschersleben vorgeschlagen. Dort soll die neue Doppelspitze endgültig gewählt werden.

Die SPD in Sachsen-Anhalt ist der bundesweit erste Landesverband der Sozialdemokraten, der künftig auf eine Doppelspitze setzt. Anders als im Bund waren allerdings keine Zweierteams, sondern Einzelkandidaten angetreten. Neben Kleemann, Schmidt und Riecke hatten sich auch Köchin Katharina Zacharias und Lischkas Büromitarbeiter Seluan Al-Chakmakchi beworben.