Die SPD in Sachsen-Anhalt wählt am Freitag beim Landesparteitag in Aschersleben als bundesweit erster Landesverband eine Doppelspitze. Darüber hinaus will sich die SPD in Aschersleben programmatisch auf die nahende Landtagswahl im Juni 2021 einschwören. MDR SACHSEN-ANHALT gibt einen Überblick über die Schwerpunkte des Parteitags.

Die Ausgangslage

Bündnis auf Zeit: Die SPD will nach der Landtagswahl 2021 auf zu neuen Ufern. (Archivfoto) Bildrechte: dpa Die SPD regiert seit Sommer 2016 gemeinsam mit CDU und Grünen. Diese Koalition war von Beginn nicht als Bündnis auf Dauer ausgelegt. Vielmehr ging es darum, dem Erstarken der AfD ein "Bündnis der Mitte" entgegenzusetzen – so hatte es nicht nur Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) immer wieder betont. Auch der Landesvorstand der SPD beteuert in einem Leitantrag im Vorfeld des Parteitags diesen Anspruch. Er betont aber auch, in den vergangenen knapp vier Jahren vieles erreicht zu haben – das neue Kinderförderungsgesetz etwa, eine sichere Hochschulfinanzierung, das neue Kita-Gesetz und ein Ende des Sparkurses bei der Polizei und in der Bildungspolitik. Dennoch ist kein Geheimnis, dass die SPD nach der nächsten Wahl neue Bündnisse will – und keine Fortsetzung einer schwarz-rot-grünen Landesregierung.