Die SPD in Sachsen-Anhalt hat auf einem Parteitag am Freitag ihren Landeschef Burkhard Lischka verabschiedet. Lischka hatte nach knapp vier Jahren im Amt nicht mehr für den Posten an der Spitze der Sozialdemokraten kandidiert. Zu seinen Nachfolgern wurden am Freitagabend – wie erwartet – die Stendaler Theologin Juliane Kleemann und der hallesche Landtagsabgeordnete Andreas Schmidt gewählt. Für Kleemann stimmten auf dem Parteitag in Aschersleben knapp 90 Prozent der Delegierten, für Schmidt etwa 87 Prozent. Damit wird die SPD Sachsen-Anhalt als bundesweit erster Landesverband der Partei von einer Doppelspitze geführt.