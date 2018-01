SPD-Landesparteitag Intensive Diskussion über Sondierungen

Bei SPD-Landeschef Burkhard Lischka haben die erfolgreichen Sondierungsgespräche in Berlin zwischen Union und SPD nicht gerade für Euphorie gesorgt. Er hat sich eher zurückhaltend über die bevorstehenden Koalitionsverhandlungen geäußert. Schon in den vergangenen Wochen hatte er sich eher skeptisch zur Fortführung der Großen Koalition – GroKo – mit der CDU geäußert.

Auch die Jusos lehnen die GroKo eher ab . Deren Bundeschef Kevin Kühnert will bei einem Gastauftritt am Samstag für ein Nein werben.

Auch die Parteibasis hat dann Gelegenheit, ihre Meinung zu den Berliner Verhandlungen auszudrücken. Am Samstag wollen die Delegierten über die GroKo diskutieren – dann wird der frühere SPD-Vorsitzende und jetzige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel zu Gast sein. Lischka rechnet jedenfalls mit intensiven Diskussionen: "Mich beruhigt es, dass am Ende die 450.000 Sozialdemokraten die Entscheidung treffen, weil sie sicherlich gut abwägen werden", sagte er gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT.

Doch nicht nur die Bundespolitik ist Thema auf dem Parteitag. Am Freitag wurde bereits über das angespannte Klima in der Landesregierung debattiert.

Wirtschaftsminister Armin Willingmann auf dem Landesparteitag in Wernigerode. Bildrechte: MDR/Karsten Kiesant

Fraktionschefin Katja Pähle sagte, die Koalition von Union, Grünen und Sozialdemokraten sei zwar kein Vorbild für andere Länder oder gar den Bund, aber: "Kenia ist auch kein Jammertal." Dass es in dem Bündnis zu Konflikten komme, sei angesichts der weit auseinander liegenden Positionen der Parteien nicht überraschend.



Auch Wirtschaftsminister Armin Willingmann und Sozialministerin Petra Grimm-Benne appellierten an den Zusammenhalt in der Landes-Koalition. Trotz offen ausgetragenem Streit funktioniere vieles in der Koalition "gut und vernünftig", sagte Willingmann.