Es war ein spontan eingereichter Antrag mit großer Wirkung: Die Jugendorganisation der SPD, die Jusos, lenken den SPD-Landesverband in einen No-GroKo-Kurs. Die Jusos haben auf dem Parteitag am Samstag in Wernigerode gefordert, die SPD möge sich gegen eine erneute Große Koalition im Bund wenden.