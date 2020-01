"Wir leben in einer Demokratie und unsere Kommunalpolitiker vor Ort sind nun mal der erste Baustein – der Grundstein unserer Demokratie", sagt Katharina Zacharias MDR SACHSEN-ANHALT. "Wenn wir es nicht schaffen, Kommunalpolitiker zu schützen und ihnen das Gefühl zu geben, Ernst genommen zu werden und dann solche Verfahren wegen Geringfügigkeit oder mangelndem Interesse einstellen – dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir Schwierigkeiten haben, Leute zu finden, die sich in den Kommunalparlamenten engagieren wollen."

Die Bedrohungen und Angriffe seien zu einem Grundrauschen, zur Normalität geworden. Sie sind kein neues Phänomen, sagt Thomas Kliche, Psychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Seit 30 Jahren gebe es Erfahrungen mit Einschüchterungsversuchen und Angriffen. Allerdings habe sich seit 2015 ein entscheidendes Detail geändert: "Was in den letzten Jahren aber dazu kommt, ist, dass es in der Masse als ganz selbstverständlich aufgefasst wird."