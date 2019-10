Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), der ebenfalls auf der Pressekonferenz sprach, unterstützte die Vorwürfe. Zuvor hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) der AfD eine Mitverantwortung an dem Anschlag in Halle gegeben .

Die Vorwürfe der "geistigen Brandstiftung" wies der AfD-Fraktionsvorsitzende Oliver Kirchner am Freitag zurück. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Die wahren geistigen Brandstifter sind die, die Todesopfer für den beginnenden Wahlkampf in Sachsen-Anhalt instrumentalisieren, in Form von Holger Stahlknecht und Reiner Haseloff". So verteidigt Kirchner die Sprache der AfD im Landtag: