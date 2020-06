Der Ausbruchsversuch des Attentäters von Halle, Stephan B., aus der halleschen Justizvollzugsanstalt (JVA) "Roter Ochse" hat personelle Konsequenzen: Justiz-Staatssekretär Hubert Böning (CDU) ist in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Das hat die Staatskanzlei am Donnerstag mitgeteilt. Damit habe Ministerpräsident Reiner Haseloff der Bitte von Justizministerin Anne-Marie Keding entsprochen. Als Nachfolger schlägt Keding Josef Molkenbur für den Posten vor.

Zum Fluchtversuch waren nach und nach neue Fakten nach außen gelangt. Zuletzt war bekannt geworden, dass das Ministerium bereits im März über Missstände in der JVA in Halle informiert worden war. Die E-Mail soll jedoch nicht an Staatssekretär Böning weitergeleitet worden sein. Dem Staatssekretär wird daher vorgeworfen, sein Ministerium nicht im Griff zu haben. Böning ist seit Mai 2016 Staatssekretär im Justizministerium.

Mehrere Parteien von Böning distanziert

SPD, Grüne, Linke und auch die CDU-Fraktion hatten sich vom 60-jährigen Böning distanziert. Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann hatte am Donnerstag den Rücktritt oder die Entlassung von Böning gefordert. Sollte das nicht noch am Donnerstag geschehen, werde sie den Koalitionsausschuss einberufen, um über weitere Konsequenzen zu beraten, sagte Lüddemann. Nach den ihr vorliegenden Informationen habe die Unterbringung des Attentäters in Bönings Verantwortung gelegen.

Die rechtspolitische Sprecherin der Links-Fraktion, Eva von Angern, forderte ebenso personelle Konsequenzen. Der Vorfall müsse "konsequent" aufgearbeitet werden. In einer Mitteilung hieß es: "Ministerin Keding und Staatssekretär Böning versuchen, ihre Verantwortung auszusitzen. Ministerpräsident Haseloff schaut unbeteiligt zu." Schon vergangene Woche hatte die Linke in Sachsen-Anhalt Kedings Rücktritt gefordert. Nun ist eine "Aktuelle Debatte" zum Vorfall im Landtag für Dienstag beantragt.

Zweifel an Ausbruch-Darstellung des Justizministeriums

Wie die "Volksstimme" am Donnerstag berichtet, hatte ein Gespräch zwischen Keding, Böning und den Rechtspolitikern im Landtag vom Mittwoch mehr neue Fragen aufgeworfen als geklärt. Beispielsweise ging es darum, ob die JVA eigenmächtig Lockerungen bei den Haftbedingungen vorgenommen hat. Das Ministerium hatte das bei einer Pressekonferenz jüngst so dargestellt. Doch für die mit dem Fall befassten Politiker wie Silke Schindler von der SPD ist das nach Akteneinsicht nicht überzeugend. Zudem sei nun eine brisante Email aufgetaucht, in der Missstände in der JVA beklagt werden.

Stephan B. nach Burg verlegt